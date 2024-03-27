Раковщик Мирон Евсеевич
Место рожденияVilnius, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius County, Lithuania
Дата рождения19.12.1887
Дата смерти24.08.1937
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1887
Работа или профессия
Неизвестно
Chemical Engineer
Смерть
24.08.1937
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Раковщик Мирон Евсеевич (1897) Дата рождения: 1897 г. Место рождения: г. Вильно Пол: мужчина Национальность: еврей Профессия / место работы: зав. КБ Опытного завода ГИПХа Место проживания: г. Ленингра... Показать все