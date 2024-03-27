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Раковщик Мирон Евсеевич

Место рождения

Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius County, Lithuania

Дата рождения

19.12.1887

Дата смерти

24.08.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1887

Отец: Раковщик Евсей (Овсей) Самуилович

Мать: Раковщик (Минскер) Софья-Рахель

Работа или профессия
Неизвестно
Chemical Engineer
Смерть
24.08.1937
Похороны
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Раковщик Мирон Евсеевич (1897) Дата рождения: 1897 г. Место рождения: г. Вильно Пол: мужчина Национальность: еврей Профессия / место работы: зав. КБ Опытного завода ГИПХа Место проживания: г. Ленингра... Показать все

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