Федосеев Пётр Максимович
Место рожденияд. Дягилево Фёдоровский район БАССР
Дата рождения17.07.1940
Дата смерти05.11.1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1940
Отец: Федосеев Максим Игнатьевич
д. Дягилево Фёдоровский район БАССР
Рождение ребёнка
10.10.1961
д.Михайловка Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
23.03.1963
д.Михайловка Куюргазинский раон БАССР
Рождение ребёнка
28.06.1965
д.Михайловка Куюргазинский раон БАССР
Рождение ребёнка
02.05.1967
д.Михайловка Куюргазинский раон БАССР
Рождение ребёнка
27.09.1973
д.Михайловка Куюргазинский раон БАССР
Рождение ребёнка
27.09.1973
д.Михайловка Куюргазинский раон БАССР
Смерть
05.11.1991