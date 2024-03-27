Федосеев Пётр Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Пётр Максимович

Место рождения

д. Дягилево Фёдоровский район БАССР

Дата рождения

17.07.1940

Дата смерти

05.11.1991

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1940

Отец: Федосеев Максим Игнатьевич

Мать: не указана

д. Дягилево Фёдоровский район БАССР
Рождение ребёнка
10.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосеева Александра Харитоновна

д.Михайловка Куюргазинский район БАССР
Рождение ребёнка
23.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосеева Александра Харитоновна

д.Михайловка Куюргазинский раон БАССР
Рождение ребёнка
28.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосеева Александра Харитоновна

д.Михайловка Куюргазинский раон БАССР
Рождение ребёнка
02.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосеева Александра Харитоновна

д.Михайловка Куюргазинский раон БАССР
Рождение ребёнка
27.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосеева Александра Харитоновна

д.Михайловка Куюргазинский раон БАССР
Рождение ребёнка
27.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федосеева Александра Харитоновна

д.Михайловка Куюргазинский раон БАССР
Смерть
05.11.1991
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