Кыргыс Сыгыртаа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кыргыс Сыгыртаа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кыргыс Чингисмаа (таап)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кыргыс Пала Сыгыртаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хувискаал

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ховалыг (Кыргыс) Хокпеш Сыгыртаевна

Мать ребёнка: Кыргыс Чингисмаа (таап)

Смерть
Неизвестно

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