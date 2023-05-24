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Кожемякин Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1930

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1930

Отец: Кожемякин Петр Никитич

Мать: Кожемякина Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
26.11.1954

Сын: Кожемякин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Кожемякина Нина Михайловна

Милютинская, Милютинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.04.1959

Дочь: Дрючина Галина Васильевна

Мать ребёнка: Кожемякина Нина Михайловна

Смерть
2005

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