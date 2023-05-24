Кожемякин Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1930
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1930
Рождение ребёнка
26.11.1954
Сын: Кожемякин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Кожемякина Нина Михайловна
Милютинская, Милютинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
21.04.1959
Дочь: Дрючина Галина Васильевна
Мать ребёнка: Кожемякина Нина Михайловна
Смерть
2005