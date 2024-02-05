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Василий Петров

Место рождения

д. Рождествено Меленковского уезда

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1719 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Около 1760 г.р.
Около 1762 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Петр Прокофьев

Мать: Прасковья Зотова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Федор Васильев

Мать ребёнка: Марина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Марина Иванова

Смерть
Неизвестно

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