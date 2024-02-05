Василий Петров
Место рожденияд. Рождествено Меленковского уезда
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Петр Прокофьев
Мать: Прасковья Зотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Федор Васильев
Мать ребёнка: Марина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Марина Иванова
Смерть
Неизвестно