Mägara (Mägara) Madle
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1798
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
1798
Рождение ребёнка
02.02.1804
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Leno Mihkel