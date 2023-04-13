Mägara (Mägara) Madle — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mägara (Mägara) Madle

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1798

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Смерть
1798
Рождение ребёнка
02.02.1804

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Leno Mihkel

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