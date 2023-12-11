Середкин Яков Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середкин Яков Митрофанович

Место рождения

Осинский район

Дата рождения

22.10.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1907

Отец: Середкин Митрофан

Мать: не указана

Осинский район
Рождение ребёнка
10.01.1938

Сын: Середкин Иннокентий Яковлевич

Мать ребёнка: Середкина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Середкин Илья Яковлевич

Мать ребёнка: Середкина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Середкина Октябрина Яковлевна

Мать ребёнка: Середкина Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гамзулина Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Середкина Александра

Смерть
Неизвестно
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