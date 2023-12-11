Середкин Яков Митрофанович
Место рожденияОсинский район
Дата рождения22.10.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1907
Отец: Середкин Митрофан
Осинский район
Рождение ребёнка
10.01.1938
Сын: Середкин Иннокентий Яковлевич
Мать ребёнка: Середкина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Середкина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Середкина Октябрина Яковлевна
Мать ребёнка: Середкина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гамзулина Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Середкина Александра
Смерть
Неизвестно