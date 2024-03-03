Пронина Василиса Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1789 ст.
Дочь: Василиса Андреевна
Отец ребёнка: Пронин Андрей Прокофьевич
Рождение ребёнка
1791 ст.
Отец ребёнка: Пронин Андрей Прокофьевич
Рождение ребёнка
1794 ст.
Сын: Прокофий Андреевич
Отец ребёнка: Пронин Андрей Прокофьевич
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Яков Андреевич
Отец ребёнка: Пронин Андрей Прокофьевич
Рождение ребёнка
1800 ст.
Отец ребёнка: Пронин Андрей Прокофьевич
Рождение ребёнка
1804 ст.
Отец ребёнка: Пронин Андрей Прокофьевич
Смерть
Неизвестно