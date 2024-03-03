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Пронина Василиса Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронин Андрей Прокофьевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: Василиса Андреевна

Отец ребёнка: Пронин Андрей Прокофьевич

Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Пронин Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Пронин Андрей Прокофьевич

Рождение ребёнка
1794 ст.

Сын: Прокофий Андреевич

Отец ребёнка: Пронин Андрей Прокофьевич

Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Яков Андреевич

Отец ребёнка: Пронин Андрей Прокофьевич

Рождение ребёнка
1800 ст.

Сын: Пронин Прохор Андреевич

Отец ребёнка: Пронин Андрей Прокофьевич

Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Пронин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Пронин Андрей Прокофьевич

Смерть
Неизвестно

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