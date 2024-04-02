Полежаев Федот Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Полежаева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Полежаев Степан Федотович
Мать ребёнка: Полежаева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Полежаева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полежаев Степан Федотович
Мать ребёнка: Полежаева Анна Федоровна
Смерть
1812