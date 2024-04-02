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Полежаев Федот Алексеевич

Место рождения

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Полежаев Алексей Иванович

Мать: Полежаева Аграфена Федоровна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Полежаев Ефим Федотович

Мать ребёнка: Полежаева Анна Федоровна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Полежаев Степан Федотович

Мать ребёнка: Полежаева Анна Федоровна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Полежаев Борис Федотович

Мать ребёнка: Полежаева Анна Федоровна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полежаев Степан Федотович

Мать ребёнка: Полежаева Анна Федоровна

Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1812
Иевлевка, Базарносызганский муниципальный район, Ульяновская область
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