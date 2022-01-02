Александра Иванова
Место рождения
Дата рождения17.04.1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1785 ст.
Отец: Иван Матвеев
Мать: Анна Игнатьева
Бракосочетание
11.11.1808 ст.
Муж: Василий Григорьев
Иоанна Предтечи, Калязинский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1810 ст.
Отец ребёнка: Василий Григорьев
Титово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно