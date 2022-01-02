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Александра Иванова

Место рождения

Нутромо, Кимрский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

17.04.1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

DF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1785 ст.

Отец: Иван Матвеев

Мать: Анна Игнатьева

Нутромо, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.11.1808 ст.

Муж: Василий Григорьев

Иоанна Предтечи, Калязинский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
16.09.1810 ст.

Сын: Горбатов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Григорьев

Титово, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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