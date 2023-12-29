Богданов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Богданова) Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Богданова (Колесникова) Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Богданова) Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Богданова (Колесникова) Лидия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно