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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1719
Отец ребёнка: Колосов Марк Иванович
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1719
Дочь: Пономарёва Ульяния Марковна
Отец ребёнка: Колосов Марк Иванович
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1721
Отец ребёнка: Колосов Марк Иванович
д. Харитоновская
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Колосов Марк Иванович
д. Харитоновская, Скорюково тож