Иван Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борис Минаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Уколова (--) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1857
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область