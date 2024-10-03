Иван Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1857

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борис Минаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Уколова (--) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1857
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

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