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Кривенко Поликарп Климентьевич

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

24.07.1893

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1893

Отец: Кривенко Климентий Владимирович

Мать: Кривенко Агафья Лазаревна

Криски, Чернігівська область
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