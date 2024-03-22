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Кривенко Поликарп Климентьевич
Кривенко Поликарп Климентьевич
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Древо
Место рождения
Криски
, Чернігівська область
Дата рождения
24.07.1893
Пол
Мужской
Отец
Кривенко Климентий Владимирович
Мать
Кривенко Агафья Лазаревна
Дети
Не указаны
Добавил:
УИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1893
Отец:
Кривенко Климентий Владимирович
Мать:
Кривенко Агафья Лазаревна
Криски
, Чернігівська область
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