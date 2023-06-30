Антипина Пелагея Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1896
Дата смерти31.01.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.03.1921
Сын: Куликов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Куликов Николай Макарович
Рождение ребёнка
01.09.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куликов Николай Макарович
Ряполово, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Куликов Николай Макарович
Смерть
31.01.1976