Антипина Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина Пелагея Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1896

Дата смерти

31.01.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности
1925 г.р.

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1921

Сын: Куликов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Куликов Николай Макарович

Рождение ребёнка
01.09.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Николай Макарович

Ряполово, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Куликов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Куликов Николай Макарович

Смерть
31.01.1976
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