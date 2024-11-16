Пакина Александра Семеновна
Место рожденияСосвинская волость, юрты Резимовские
Дата рождения23.04.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1908
Сосвинская волость, юрты Резимовские
Восприемники: Сосвинской волости, Резимовских юрт инородец Давид Алексеев Монин и Сосвинской волости Резимовских юрт инородческая дочь девица Гликерия Георгиева Монина. Протоирей Георгий Поникаровски... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонов Семен
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пакин Илья Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно