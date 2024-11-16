Пакина Александра Семеновна 23.04.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПакина Александра Семеновна

Пакина Александра Семеновна

avatar

Место рождения

Сосвинская волость, юрты Резимовские

Дата рождения

23.04.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1908

Отец: Пакин Семен Васильевич

Мать: Пакина (Монина) Татьяна Давидовна

Сосвинская волость, юрты Резимовские
Восприемники: Сосвинской волости, Резимовских юрт инородец Давид Алексеев Монин и Сосвинской волости Резимовских юрт инородческая дочь девица Гликерия Георгиева Монина. Протоирей Георгий Поникаровски... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Семен

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пакин Илья Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пакин Василий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.