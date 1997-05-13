Макаренко (Насевич) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1929
Дата смерти13.05.1997
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1929
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаренко Геннадий Викторович
Отец ребёнка: Макаренко Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаренко Александр Викторович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макаренко Галина Викторовна
Отец ребёнка: Макаренко Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаренко Виктор
Смерть
13.05.1997
Раёвка