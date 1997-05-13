Макаренко (Насевич) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко (Насевич) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1929

Дата смерти

13.05.1997

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаренко Геннадий Викторович

Отец ребёнка: Макаренко Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаренко Александр Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макаренко Галина Викторовна

Отец ребёнка: Макаренко Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаренко Виктор

Смерть
13.05.1997
Раёвка

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