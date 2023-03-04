Гагаринова Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Гагаринова) Наталия Михеева
Отец ребёнка: Гагаринов Михей Ильич
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Гагаринова) Дарья Михеева
Отец ребёнка: Гагаринов Михей Ильич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Гагаринова (Гагаринова) Агафия Михеева
Отец ребёнка: Гагаринов Михей Ильич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Гагаринова) Дарья Михеева
Отец ребёнка: Гагаринов Михей Ильич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Гагаринова) Ирина Михеева
Отец ребёнка: Гагаринов Михей Ильич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Гагаринова) Агафия Михеева
Отец ребёнка: Гагаринов Михей Ильич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Гагаринов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Гагаринов Михей Ильич
Смерть
После 1792