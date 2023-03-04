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Гагаринова Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

После 1792

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гагаринов Михей Ильич

Место жительства
Неизвестно
Захара Подшивалова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Гагаринова) Наталия Михеева

Отец ребёнка: Гагаринов Михей Ильич

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Гагаринова) Дарья Михеева

Отец ребёнка: Гагаринов Михей Ильич

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Гагаринова (Гагаринова) Агафия Михеева

Отец ребёнка: Гагаринов Михей Ильич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Гагаринова) Дарья Михеева

Отец ребёнка: Гагаринов Михей Ильич

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Гагаринова) Ирина Михеева

Отец ребёнка: Гагаринов Михей Ильич

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Гагаринова) Агафия Михеева

Отец ребёнка: Гагаринов Михей Ильич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Гагаринов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Гагаринов Михей Ильич

Смерть
После 1792

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