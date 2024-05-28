Сафонов Иван Михайлович
Место рожденияд. Ялба
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Военная служба
1941
Воинское звание гв. красноармеец; красноармеец Воинская часть 48 гвардейская стрелковая дивизия; 48 стрелковая дивизия
Пропал без вести (военное)
1943
Связь прервалась с февраля 1943г. Служил в 48 стрелковая дивизия
Смерть
Неизвестно