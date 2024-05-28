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Сафонов Иван Михайлович

Место рождения

д. Ялба

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: Сафонова Варвара Иосифовна

Военная служба
1941
Воинское звание гв. красноармеец; красноармеец Воинская часть 48 гвардейская стрелковая дивизия; 48 стрелковая дивизия
Пропал без вести (военное)
1943
Связь прервалась с февраля 1943г. Служил в 48 стрелковая дивизия
Смерть
Неизвестно

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