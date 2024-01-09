Захарченко Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.06.1895
Сын: Захарченко Григорий Иванович
Мать ребёнка: Наталка Юхимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарченко Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Наталка Юхимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталка Юхимовна
Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарченко Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Наталка Юхимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарченко Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Наталка Юхимовна
Смерть
Неизвестно