Захарченко Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарченко Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЖК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1895

Сын: Захарченко Григорий Иванович

Мать ребёнка: Наталка Юхимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарченко Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Наталка Юхимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарченко Иван Иванович

Мать ребёнка: Наталка Юхимовна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарченко Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Наталка Юхимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарченко Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Наталка Юхимовна

Смерть
Неизвестно
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