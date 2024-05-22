Геращенко Листрат Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Геращенко Листрат Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Геращенко Иван Иванович

Мать: Геращенко Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геращенко Александр Листратович

Мать ребёнка: Геращенко Дарья Филиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатеев Александр Листратович

Мать ребёнка: Геращенко Дарья Филиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сокол (Геращенко) Валентина Листратовна

Мать ребёнка: Геращенко Дарья Филиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геращенко Виктор Листратович

Мать ребёнка: Геращенко Дарья Филиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Геращенко Дарья Филиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геращенко Анатолий Листратович

Мать ребёнка: Геращенко Дарья Филиповна

Рождение ребёнка
28.06.1948

Дочь: Фатеева Полина Листратовна

Мать ребёнка: Геращенко Дарья Филиповна

Смерть
Неизвестно

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