Блюдов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блюдов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блюдов Владимир Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Блюдов Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1928

Дочь: Соколова (Блюдова) Тамара Александровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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