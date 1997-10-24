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Вишнякова Влада Александровна
Вишнякова Влада Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.10.1997
Пол
Женский
Отец
Вишняков Александр Владимирович
1970 г.р.
Мать
Вишнякова (Вязовая) Татьяна Викторовна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1997
Отец:
Вишняков Александр Владимирович
Мать:
Вишнякова Татьяна Викторовна
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