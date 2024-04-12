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Юрьев Сидор Ферапонтович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Юрьев Ферапонт Иванович

Мать: Юрьева Анна Фроловна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.07.1815

Сын: Юрьев Михаил Сидорович

Мать ребёнка: Юрьева Дарья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Прасковья Сидоровна

Мать ребёнка: Юрьева Дарья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Юрьев Михаил Сидорович

Мать ребёнка: Юрьева Дарья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Юрьев Иван Сидорович

Мать ребёнка: Юрьева Дарья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Юрьев Никита Сидорович

Мать ребёнка: Юрьева Дарья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Юрьев Трофим Сидорович

Мать ребёнка: Юрьева Марфа Финогеновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Юрьев Силантий Сидорович

Мать ребёнка: Юрьева Марфа Финогеновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.09.1839

Сын: Юрьев Никита Сидорович

Мать ребёнка: Юрьева Марфа Финогеновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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