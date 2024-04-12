Юрьев Сидор Ферапонтович
Место рождения
Дата рождения1791
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Юрьев Ферапонт Иванович
Мать: Юрьева Анна Фроловна
Рождение ребёнка
12.07.1815
Мать ребёнка: Юрьева Дарья
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Прасковья Сидоровна
Мать ребёнка: Юрьева Дарья
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Юрьева Дарья
Рождение ребёнка
1823
Сын: Юрьев Иван Сидорович
Мать ребёнка: Юрьева Дарья
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Юрьева Дарья
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Юрьева Марфа Финогеновна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Юрьева Марфа Финогеновна
Рождение ребёнка
15.09.1839
Мать ребёнка: Юрьева Марфа Финогеновна
Работа или профессия
Неизвестно