Шеяфетдинов (Незаметдинова) Муршида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеяфетдинов (Незаметдинова) Муршида

Место рождения

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ

Дата рождения

03.05.1910

Дата смерти

03.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1910

Отец: Низаметдинов Мухутдин N-M231

Мать: Низаметдинова Хадича

д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
02.05.1928

Сын: Шеяфетдинов Касым Хамзинович

Отец ребёнка: Шеяфетдинов Хамзя Люкманович

Россия
Рождение ребёнка
10.10.1935

Сын: Шеяфетдинов Абяс

Отец ребёнка: Шеяфетдинов Хамзя Люкманович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.01.1938

Сын: Шеяфетдинов Аняс

Отец ребёнка: Шеяфетдинов Хамзя Люкманович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1940

Сын: Шеяфетдинов Мясум

Отец ребёнка: Шеяфетдинов Хамзя Люкманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахметжанова Алимя

Отец ребёнка: Шеяфетдинов Хамзя Люкманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нурсяня

Отец ребёнка: Шеяфетдинов Хамзя Люкманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аминя-Ребенок

Отец ребёнка: Шеяфетдинов Хамзя Люкманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеяфетдинов Ханнян

Отец ребёнка: Шеяфетдинов Хамзя Люкманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеяфетдинов Хамзя Люкманович

Смерть
03.12.1998
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Домодедовское кладбище
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