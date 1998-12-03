Шеяфетдинов (Незаметдинова) Муршида
Место рожденияд.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Дата рождения03.05.1910
Дата смерти03.12.1998
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1910
Отец: Низаметдинов Мухутдин N-M231
Мать: Низаметдинова Хадича
д.Медяна Курмышского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
02.05.1928
Сын: Шеяфетдинов Касым Хамзинович
Отец ребёнка: Шеяфетдинов Хамзя Люкманович
Россия
Рождение ребёнка
10.10.1935
Сын: Шеяфетдинов Абяс
Отец ребёнка: Шеяфетдинов Хамзя Люкманович
Рождение ребёнка
07.01.1938
Сын: Шеяфетдинов Аняс
Отец ребёнка: Шеяфетдинов Хамзя Люкманович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Шеяфетдинов Мясум
Отец ребёнка: Шеяфетдинов Хамзя Люкманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахметжанова Алимя
Отец ребёнка: Шеяфетдинов Хамзя Люкманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нурсяня
Отец ребёнка: Шеяфетдинов Хамзя Люкманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аминя-Ребенок
Отец ребёнка: Шеяфетдинов Хамзя Люкманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеяфетдинов Ханнян
Отец ребёнка: Шеяфетдинов Хамзя Люкманович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.12.1998
Похороны
Неизвестно
Домодедовское кладбище