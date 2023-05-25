Довжик Николай Николаевич
Место рожденияг.Джанкой
Дата рождения15.06.1927
Дата смерти19.08.1965
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1927
Отец: Довжик Николай Карлович
Мать: Довжик Ольга Ануфриевна
Рождение ребёнка
06.12.1947
Мать ребёнка: Довжик Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
10.05.1952
Дочь: Карпова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Довжик Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
30.03.1958
Дочь: Довжик Елена Николаевна
Мать ребёнка: Довжик Анна Яковлевна
Смерть
19.08.1965