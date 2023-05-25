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Довжик Николай Николаевич

Место рождения

г.Джанкой

Дата рождения

15.06.1927

Дата смерти

19.08.1965

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1927

Отец: Довжик Николай Карлович

Мать: Довжик Ольга Ануфриевна

Рождение ребёнка
06.12.1947

Сын: Довжик Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Довжик Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
10.05.1952

Дочь: Карпова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Довжик Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
30.03.1958

Дочь: Довжик Елена Николаевна

Мать ребёнка: Довжик Анна Яковлевна

Смерть
19.08.1965

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