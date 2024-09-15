Калмацуй (Унтилова) Анна (Иоанна)
Место рождения
Дата рождения08.07.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1878
Отец: Унтила Георгий
Киштельница, Оргеевский уезд
Бракосочетание
12.11.1900
Муж: Калмацуй Павел
Кишинев
Рождение ребёнка
09.09.1903
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калмацуй Павел
Рождение ребёнка
1910
Сын: Калмацуй Александр
Отец ребёнка: Калмацуй Павел
Рождение ребёнка
1913
Сын: Калмацуй Яков
Отец ребёнка: Калмацуй Павел
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Калмацуй) Екатерина
Отец ребёнка: Калмацуй Павел
Смерть
Неизвестно