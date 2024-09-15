Калмацуй (Унтилова) Анна (Иоанна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмацуй (Унтилова) Анна (Иоанна)

Место рождения

Киштельница, Теленештский район

Дата рождения

08.07.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

1855 г.р.

Муж

1882 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1910 г.р.
1913 г.р.
1918 г.р.

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1878

Отец: Унтила Георгий

Мать: Унтилова (Киселица) Варвара

Киштельница, Теленештский район
Киштельница, Оргеевский уезд
Бракосочетание
12.11.1900

Муж: Калмацуй Павел

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Кишинев
Рождение ребёнка
09.09.1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калмацуй Павел

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1910

Сын: Калмацуй Александр

Отец ребёнка: Калмацуй Павел

Рождение ребёнка
1913

Сын: Калмацуй Яков

Отец ребёнка: Калмацуй Павел

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Калмацуй) Екатерина

Отец ребёнка: Калмацуй Павел

Смерть
Неизвестно

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