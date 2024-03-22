Hirschorn Ely Alex Y — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hirschorn Ely Alex Y

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Girshengorn (Hirschorn) Shimon

Мать: (Mogilyansky) Frada

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Yeda

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Yeda

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Yeda

Смерть
Неизвестно

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