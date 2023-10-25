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Дарья Денисовна
Дарья Денисовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1770
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Денис Игнатович
1747 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец:
Денис Игнатович
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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