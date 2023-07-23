Черепанова-Трошева Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1953
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1953
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Максим Михайлович
Отец ребёнка: Черепанов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черепанова Виктория Михайловна
Отец ребёнка: Черепанов Михаил Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно