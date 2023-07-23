Черепанова-Трошева Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова-Трошева Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1953

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Трошева-Никитина Раиса Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Максим Михайлович

Отец ребёнка: Черепанов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черепанова Виктория Михайловна

Отец ребёнка: Черепанов Михаил Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Михаил Дмитриевич

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