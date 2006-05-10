Осокина Виктория Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осокина Виктория Андреевна

Место рождения

Кременчуг, Полтавська область

Дата рождения

10.05.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.2006

Отец: не указан

Мать: не указана

Кременчуг, Полтавська область
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