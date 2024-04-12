Трегубов Андрей Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.10.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1969
Рождение ребёнка
24.06.2005
Дочь: Трегубова Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.05.2010
Сын: Трегубов Кирилл Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности