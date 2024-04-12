Трегубов Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубов Андрей Николаевич

Место рождения

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

25.10.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.06.2005

Дочь: Трегубова Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.05.2010

Сын: Трегубов Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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