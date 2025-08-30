Миронов Александр Петрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Миронов Александр Петрович

Автор
ДВ
Вардаков Д.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Вардакова (Сюсяева) Валентина Степановна30.05.1949 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вардакова (Сюсяева) Валентина Степановна

Рождение ребёнка
29.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вардакова (Сюсяева) Валентина Степановна

Рождение ребёнка
28.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вардакова (Сюсяева) Валентина Степановна

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Смерть
Неизвестно

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