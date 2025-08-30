Миронов Александр Петрович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Вардакова (Сюсяева) Валентина Степановна30.05.1949 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вардакова (Сюсяева) Валентина Степановна
Рождение ребёнка
28.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вардакова (Сюсяева) Валентина Степановна
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно