Поникаровский Тимофей Ананьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоникаровский Тимофей Ананьевич

Поникаровский Тимофей Ананьевич

Место рождения

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1718

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка
Рождение ребёнка
1737

Сын: Поникаровский Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Поникаровская Матрена Яковлевна

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1748

Сын: Поникаровский Никита Тимофеевич

Мать ребёнка: Поникаровская Матрена Яковлевна

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Цепенева Соломия Тимофеевна

Мать ребёнка: Поникаровская Матрена Яковлевна

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поникаровская Матрена Яковлевна

Смерть
1779
Поникарово, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close