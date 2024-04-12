Поникаровский Тимофей Ананьевич
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смерти1779
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка
Рождение ребёнка
1737
Сын: Поникаровский Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Поникаровская Матрена Яковлевна
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1748
Сын: Поникаровский Никита Тимофеевич
Мать ребёнка: Поникаровская Матрена Яковлевна
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Цепенева Соломия Тимофеевна
Мать ребёнка: Поникаровская Матрена Яковлевна
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1779
Поникарово, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка