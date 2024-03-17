Беляков Константин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Белякова) Матрена Константиновна
Мать ребёнка: Теньгушева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Беляков Фёдор Константинович
Мать ребёнка: Теньгушева Анна Васильевна
Смерть
1899
Каменка, Сандыктауский район, Акмолинская область