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Беляков Константин

Место рождения

Веденяпино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1899

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Веденяпино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теньгушева Анна Васильевна

Веденяпино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Белякова) Матрена Константиновна

Мать ребёнка: Теньгушева Анна Васильевна

Веденяпино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Беляков Фёдор Константинович

Мать ребёнка: Теньгушева Анна Васильевна

Веденяпино, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1899
Каменка, Сандыктауский район, Акмолинская область

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