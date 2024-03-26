Дресвянкина Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвянкин Прокоп Иванович
Отец ребёнка: Дресвянкин Иван Юдович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дресвянкин Федор Иванович
Отец ребёнка: Дресвянкин Иван Юдович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Дресвянкина Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Дресвянкин Иван Юдович
Смерть
Неизвестно