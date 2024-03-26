Дресвянкина Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДресвянкина Дарья

Дресвянкина Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвянкин Прокоп Иванович

Отец ребёнка: Дресвянкин Иван Юдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дресвянкин Федор Иванович

Отец ребёнка: Дресвянкин Иван Юдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дресвянкин Иван Юдович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Дресвянкина Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Дресвянкин Иван Юдович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.