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Софронов Иван Павлович

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Место рождения

Тагай, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.10.1916

Дата смерти

27.05.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1916

Отец: Софронов Павел

Мать: не указана

Тагай, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.12.1941

Дочь: Горюнова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Софронова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
08.06.1947

Дочь: Нефедова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Софронова Александра Андреевна

Тагай, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.03.1951

Сын: Софронов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Софронова Александра Андреевна

Смерть
27.05.1975
Тагай, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
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