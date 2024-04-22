Софронов Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения18.10.1916
Дата смерти27.05.1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1916
Отец: Софронов Павел
Рождение ребёнка
16.12.1941
Дочь: Горюнова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Софронова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
08.06.1947
Дочь: Нефедова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Софронова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
23.03.1951
Сын: Софронов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Софронова Александра Андреевна
Смерть
27.05.1975