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Провалов Феодор Максимович

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Вычислено 1773

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Отец

Около 1716 г.р.

Мать

Вычислено 1716 г.р.

Жена

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1773

Отец: Провалов Максим

Мать: Провалова Марья Михайловна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Провалова Агафья Федоровна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Провалов Максим Федорович

Мать ребёнка: не указана

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: Провалова Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.

Сын: Провалов Асаф Федорович

Мать ребёнка: не указана

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Сын: Провалов Никита Федорович

Мать ребёнка: Провалова Агафья Федоровна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1818
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Провалова Алена Федоровна

Мать ребёнка: Провалова Агафья Федоровна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

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