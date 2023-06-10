Провалов Феодор Максимович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1773
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1773
Отец: Провалов Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: Провалов Максим Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Провалова Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Сын: Провалов Никита Федорович
Мать ребёнка: Провалова Агафья Федоровна
Смерть
1818
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Провалова Алена Федоровна
Мать ребёнка: Провалова Агафья Федоровна