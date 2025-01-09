Копылов Павел Николаевич
мужской, родился Около 1915, Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
умер После 1917
ОтецКопылов Николай ИвановичОколо 1891 г.р.
МатьКопылова АксиньяОколо 1891 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: Копылов Николай Иванович
Мать: Копылова Аксинья
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1917