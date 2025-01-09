Копылов Павел Николаевич Около 1915 — найти родственников по фамилии на Familio

Копылов Павел Николаевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1915, Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

умер После 1917

Отец
Копылов Николай ИвановичОколо 1891 г.р.
Мать
Копылова АксиньяОколо 1891 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Копылов Николай Иванович

Мать: Копылова Аксинья

Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Место жительства
Неизвестно
Хайрюзовка, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Смерть
После 1917

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