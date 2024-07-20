Губжев Асланука (Аслъэныкъуэ) Шеретлукович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губжев Асланука (Аслъэныкъуэ) Шеретлукович

Место рождения

Старый Черек, Урванский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Губжев Шеретлуко Ахматекович

Мать: не указана

Старый Черек, Урванский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губжев Нурадил Асланукович

Мать ребёнка: не указана

Старый Черек, Урванский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Губжева Люба Аслануковна

Мать ребёнка: не указана

Старый Черек, Урванский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губжев Хаути Асланукович

Мать ребёнка: не указана

Старый Черек, Урванский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
Неизвестно

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