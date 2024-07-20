Губжев Асланука (Аслъэныкъуэ) Шеретлукович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Губжев Шеретлуко Ахматекович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губжев Нурадил Асланукович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Губжева Люба Аслануковна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно