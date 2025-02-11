Синютин Кузьма Иосифович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Синютин Кузьма Иосифович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Супруги
Синютина (Паневина) Прасковья Афанасьевна16.10.1877 г.р.
Дети
(Синютина) Анна Кузьминична04.02.1911 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синютина (Паневина) Прасковья Афанасьевна

Рождение ребёнка
04.02.1911

Дочь: (Синютина) Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Синютина (Паневина) Прасковья Афанасьевна

Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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