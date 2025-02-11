Синютин Кузьма Иосифович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Супруги
Синютина (Паневина) Прасковья Афанасьевна16.10.1877 г.р.
Дети
(Синютина) Анна Кузьминична04.02.1911 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1911
Дочь: (Синютина) Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Синютина (Паневина) Прасковья Афанасьевна
Гостевка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно