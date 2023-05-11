Волгин Павел Никонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Волгина Никон
Мать: Варвара
Рождение ребёнка
02.12.1932
Сын: Волгин Александр
Мать ребёнка: Волгина Анна
Бельмесёво, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волгина Анна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне