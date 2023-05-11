Волгин Павел Никонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волгин Павел Никонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Волгина Никон

Мать: Варвара

Рождение ребёнка
02.12.1932

Сын: Волгин Александр

Мать ребёнка: Волгина Анна

Бельмесёво, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волгина Анна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
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