Манойло Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Манойло Петр Алексеевич
Мать: Манойло Наталья
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Стребиж Александра
Мать ребёнка: Манойло Ефросинья
г Уфа
Рождение ребёнка
1938
Сын: Манойло Владимир
Мать ребёнка: Манойло Ефросинья
г.Уфа г Орск
Рождение ребёнка
1940
Сын: Манойло Петр
Мать ребёнка: Манойло Ефросинья
г.Уфа, г Орск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Манойло Ефросинья
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie46161009/
Смерть
1951
г Уфа