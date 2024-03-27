Манойло Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манойло Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Манойло Петр Алексеевич

Мать: Манойло Наталья

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Стребиж Александра

Мать ребёнка: Манойло Ефросинья

г Уфа
Рождение ребёнка
1938

Сын: Манойло Владимир

Мать ребёнка: Манойло Ефросинья

г.Уфа г Орск
Рождение ребёнка
1940

Сын: Манойло Петр

Мать ребёнка: Манойло Ефросинья

г.Уфа, г Орск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манойло Ефросинья

Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie46161009/
Смерть
1951
г Уфа
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