Василиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евлампия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Иван Евдокимович
Смерть
Неизвестно