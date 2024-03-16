Василиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилиса Ивановна

Василиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евлампия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Евдокимович

Гридино, Погощенская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
1850

Сын: Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Иван Евдокимович

Гридино, Погощенская волость, Кологривский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.