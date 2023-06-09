Заколюкин Степан Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаколюкин Степан Сергеев

Заколюкин Степан Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1795

Дата смерти

21.07.1837

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
21.07.1837
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Уволенный в безсрочный отпуск солдат из бомбардиров Степан Сергеев сын Заколюкина 42 года от горячки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.