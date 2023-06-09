Заколюкин Степан Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1795
Дата смерти21.07.1837
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
21.07.1837
Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Уволенный в безсрочный отпуск солдат из бомбардиров Степан Сергеев сын Заколюкина 42 года от горячки