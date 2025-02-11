Коростин Матфей Андреев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Коростин Матфей Андреев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Коростин Андрей Петров17.10.1853 г.р.
Мать
Коростина (Скоркина) Екатерина Ефремова26.11.1853 г.р.
Супруги
Коростина Прасковья ПетроваНеизвестно г.р.
Дети
(Коростина) Агапия Матфеева26.12.1892 г.р.
Коростин Василий Матфеев29.12.1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коростин Андрей Петров

Мать: Коростина (Скоркина) Екатерина Ефремова

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коростина Прасковья Петрова

Рождение ребёнка
26.12.1892

Дочь: (Коростина) Агапия Матфеева

Мать ребёнка: Коростина Прасковья Петрова

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
29.12.1897

Сын: Коростин Василий Матфеев

Мать ребёнка: Коростина Прасковья Петрова

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
29.07.1899

Сын: Коростин Пётр Матфеев

Мать ребёнка: Коростина Прасковья Петрова

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
10.08.1900

Дочь: (Коростина) Наталия Матфеева

Мать ребёнка: Коростина Прасковья Петрова

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
22.09.1909

Дочь: (Коростина) Любовь Матфеева

Мать ребёнка: Коростина Прасковья Петрова

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
08.02.1916

Сын: Коростин Фёдор Матфеев

Мать ребёнка: Коростина Прасковья Петрова

Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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