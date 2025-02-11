Коростин Матфей Андреев
мужской, родился Неизвестно, Заплавное, Борский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецКоростин Андрей Петров17.10.1853 г.р.
МатьКоростина (Скоркина) Екатерина Ефремова26.11.1853 г.р.
Супруги
Коростина Прасковья ПетроваНеизвестно г.р.
Дети
(Коростина) Агапия Матфеева26.12.1892 г.р.
Коростин Василий Матфеев29.12.1897 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1892
Дочь: (Коростина) Агапия Матфеева
Мать ребёнка: Коростина Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
29.12.1897
Мать ребёнка: Коростина Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
29.07.1899
Мать ребёнка: Коростина Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
10.08.1900
Дочь: (Коростина) Наталия Матфеева
Мать ребёнка: Коростина Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
22.09.1909
Дочь: (Коростина) Любовь Матфеева
Мать ребёнка: Коростина Прасковья Петрова
Рождение ребёнка
08.02.1916
Мать ребёнка: Коростина Прасковья Петрова
Смерть
Неизвестно