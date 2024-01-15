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Телелюев Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1845

Отец: Телелюев Алексей Васильевич

Мать: Телелюева Евдокия Анисимова

Рождение ребёнка
26.03.1880

Сын: Телелюев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Телелюева Екатерина Самсонова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
26.09.1880

Жена: Телелюева Екатерина Самсонова

c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
20.05.1882

Дочь: Федосья Васильева

Мать ребёнка: Телелюева Екатерина Самсонова

c Селитьба, единоверческая
Смерть
Неизвестно
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