Телелюев Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1845
Рождение ребёнка
26.03.1880
Мать ребёнка: Телелюева Екатерина Самсонова
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
26.09.1880
c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
20.05.1882
Дочь: Федосья Васильева
Мать ребёнка: Телелюева Екатерина Самсонова
c Селитьба, единоверческая
Смерть
Неизвестно