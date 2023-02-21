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Корякина Нелли Яковлевна
Корякина Нелли Яковлевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.09.1944
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Круглов Василий Петрович
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Круглов Василий Петрович
Отец ребёнка: не указан
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