Безрук Семен Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрук Семен Андреев

Место рождения

Новониколаевка

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1856

Сын: Безрук Исидор Симеонов

Мать ребёнка: Безрук Харитина Петрова

Рождение ребёнка
26.07.1858

Сын: Безрук Пантелеймон Симеонов

Мать ребёнка: Безрук Харитина Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безрук Антоний Симеонов

Мать ребёнка: Безрук Харитина Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безрук Харитина Петрова

Смерть
Неизвестно
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