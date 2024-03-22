Безрук Семен Андреев
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
13.05.1856
Мать ребёнка: Безрук Харитина Петрова
Рождение ребёнка
26.07.1858
Сын: Безрук Пантелеймон Симеонов
Мать ребёнка: Безрук Харитина Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Безрук Харитина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Безрук Харитина Петрова
Смерть
Неизвестно