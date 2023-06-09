Чертова (Редрова) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Редров Иван Мелентьевич
Мать: Редрова Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пыхачева (Чертова) Екатерина Семеновна
Отец ребёнка: Чертов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Обольянинова (Чертова) Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Чертов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чертова Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Чертов Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чертов Семен
Смерть
Неизвестно