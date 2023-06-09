Чертова (Редрова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чертова (Редрова) Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Редров Иван Мелентьевич

Мать: Редрова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пыхачева (Чертова) Екатерина Семеновна

Отец ребёнка: Чертов Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Обольянинова (Чертова) Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Чертов Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чертова Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Чертов Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертов Семен

Смерть
Неизвестно

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